За минувшие сутки в Литве подтверждено 1773 новых случая коронавируса, в Эстонии — 416

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1773 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались 15 человек. В Эстонии выявлено 416 новых случаев, умерли шесть человек.

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С начала пандемии в Литве выявлено 132 369 случаев заражения коронавирусом. Все еще больны 68 370 человек, 62 098 человек выздоровели. За сутки выздоровели 305 человек.

От коронавируса в Литве скончались 1269 человек, по иным причинам умерли 632 зараженных.

За минувшие сутки в Литве сделано 5293 пробы на коронавирус, общее количество тестов с начала пандемии в Литве составляет 1,59 млн.

За минувшие сутки в Эстонии было сделано 2976 тестов на коронавирусную инфекцию, из которых положительными оказались 416 или 14%. Умерли шесть человек, сообщает Err.ee.

По состоянию на утро 28 декабря, в больницах находился 431 пациент с Covid-19 (на 11 больше, чем днем ранее), в отделении интенсивной терапии — 40, на искусственной вентиляции легких — 20.

Больше всего новых случаев было в Харьюмаа — 260 (в Таллинне — 208). В Ида-Вирумаа добавилось 72 новых случая заболевания, в Ляэне-Вирумаа — 19, в Ярвамаа — 17, в Тартумаа — 14. От семи до одного случая зарегистрировали в Пярнумаа, Йыгевамаа, Рапламаа, Вырумаа, Валгамаа, Вильяндимаа, Сааремаа, Ляэнемаа и Пылвамаа.

Заболеваемость за две недели составляет 558,7 случая на 100 000 человек.