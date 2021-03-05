За минувшие сутки в Литве подтверждено 434 новых случая коронавируса, в Эстонии — 1536

За минувшие сутки в Литве подтверждено 434 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались 5 человек, сообщил в пятницу со ссылкой на Департамент статистики ru.delfi.lt.

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За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 247,9 случаев.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 201 335 случая COVID-19. Статистически выздоровели и живы в настоящее время 187 162 человека, декларированы 142 921 выздоровевший.

Статистически в настоящее время больны 7110 человек, декларированное число больных составляет 51 651.

От коронавируса в Литве скончались 3303 человека. Всего с данным заболеванием — непосредственно и косвенно — связано 6620 смертей. За минувшие сутки было проведено 7128 молекулярных теста (ПЦР) на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 2 122 035. Кроме того, за сутки проведено 635 антигенных тестов. В целом их выполнено 35 911. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 6,3%.

За минувшие сутки первой дозой вакцины привито 9405 человек, привитых второй дозой — 4333. В целом первой дозой вакцины от COVID-19 привиты 200 063 человека, обеими дозами — 80 502 человека.

За последние сутки в Эстонии проанализировали 7 609 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 1 536, или 20,2% от общего количества тестов.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 1197 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 17,7%.

По состоянию на утро 5 марта в больницах находится 578 пациентов с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждаются 56 пациентов, из которых на управляемом дыхании 30 человек.

Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 97. Домой выписали 43 человека, 22 человека перевели из отделения COVID-19 в другое отделение.

За сутки умерло 14 зараженных коронавирусом.

В Эстонии вакцинированы против COVID-19 92 270 человек, две дозы получили 42 234 человека.