За минувшие сутки в Литве подтверждено 434 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались 5 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.

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За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 247,9 случаев.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 201 335 случая COVID-19. Статистически выздоровели и живы в настоящее время 187 162 человека, декларированы 142 921 выздоровевший.

Статистически в настоящее время больны 7110 человек, декларированное число больных составляет 51 651.

От коронавируса в Литве скончались 3303 человека. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связано 6620 смертей. За минувшие сутки было проведено 7128 молекулярных теста (ПЦР) на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 2 122 035. Кроме того, за сутки проведено 635 антигенных тестов. В целом их выполнено 35 911. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 6,3%.

За минувшие сутки первой дозой вакцины привито 9405 человек, привитых второй дозой – 4333. В целом первой дозой вакцины от COVID-19 привиты 200 063 человека, обеими дозами – 80 502 человека.