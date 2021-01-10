За минувшие сутки в Литве выявлено 1490 новых случаев Covid-19, в Эстонии - 429

За минувшие сутки в Литве подтверждены 1490 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 24 человека, сообщает ru.delfi.lt со ссылкой на Департамент статистики Литвы.

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За минувшие сутки выздоровели 226 человек.

С начала пандемии в Литве выявлено 159 672 случая заражения коронавирусом, 92 453 человека выздоровели, 64 078 человек все еще болеют. В целом от коронавируса в Литве скончались 2197 человек.

За минувшие сутки взято 8162 пробы на коронавирус, общее количество тестов с начала пандемии составило 1,74 млн.

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 3832 теста на коронавирус, выявлено 429 положительных результатов, что составляет 11,2% общего количества тестов. Пятеро человек скончались от осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом BNS сообщила в воскресенье пресс-служба департамента здоровья Эстонии.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 610,82 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов - 12,8% общего количества сделанных тестов.

Всего в Эстонии умерли 283 человека с коронавирусом.

В Эстонии от коронавируса вакцинированы 10 749 человек.