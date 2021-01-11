За минувшие сутки в Литве выявлены 775 новых случаев Covid-19, в Эстонии 290

За минувшие сутки в Литве подтверждены 775 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончалось 32 человека. За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 3497 тестов на коронавирус, позитивный результат дали 290 первичных тестов (8,3%), скончались четверо заразившихся.

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За минувшие сутки в Литве выздоровели 133 человека.

В целом в Литве зарегистрированы 160 446 случаев Covid-19, 608 человек выздоровело, 64 642 продолжают болеть.

От коронавируса в Литве скончались 2232 человека.

От Covid-19 привито 22 549 человек.

За минувшие сутки в Литве взято 4 269 проб на коронавирус, общее количество тестов с начала пандемии — 1,74 млн.

В Эстонии за сутки госпитализировано 412 пациентов с Covid-19. За все время были провакцинированы 10 972 человека.