За минувшие сутки в Литве выявлены 775 новых случаев Covid-19, в Эстонии 290

За минувшие сутки в Литве подтверждены 775 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончалось 32 человека. За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 3497 тестов на коронавирус, позитивный результат дали 290 первичных тестов (8,3%), скончались четверо заразившихся.
За минувшие сутки в Литве выздоровели 133 человека.
В целом в Литве зарегистрированы 160 446 случаев Covid-19, 608 человек выздоровело, 64 642 продолжают болеть.
От коронавируса в Литве скончались 2232 человека.
От Covid-19 привито 22 549 человек.
За минувшие сутки в Литве взято 4 269 проб на коронавирус, общее количество тестов с начала пандемии — 1,74 млн.
В Эстонии за сутки госпитализировано 412 пациентов с Covid-19. За все время были провакцинированы 10 972 человека.