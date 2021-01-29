За минувшие сутки в Литве зафиксированы 860 новых случаев Covid-19, скончались 15 человек
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

За минувшие сутки в Литве подтверждены 860 новых случаeв коронавируса, от этого заболевания скончались 15 человек, сообщил Департамент статистики.

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За минувшие сутки от Covid-19 выздоровели 1353 человекa. Кроме того, в общую статистику смертей включен еще 5 смертей от коронавируса, когда фактическая дата смерти имела место раньше.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрированы 181 028 случаев Covid-19, 126 548 человек выздоровели, 49 584 человекa все еще болеет. От коронавируса в Литве скончались 2762 человека.

Первой дозой вакцины от Covid-19 в Литве привиты 67 794 человекa, двумя дозами – 15 756 человек. За минувшие сутки взяты 8364 пробы на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 911 616.

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