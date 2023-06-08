За отказ принять беженца — пошлина в 22 000 евро: ЕС принимает масштабную миграционную реформу
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Государствам Евросоюза, возможно, придется платить до 22 000 евро за каждого мигранта, которого они откажутся принять на своей территории. Об этом со ссылкой на соглашение о едином управлении миграционной политикой и политикой предоставления убежища в ЕС сообщает Euronews.

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Как сообщает телеканал, голосование по соответствующему предложению состоялось в четверг, 8 июня, в Люксембурге во время встречи министров юстиции и внутренних дел.

Были согласованы два новых правила для более эффективной обработки и перемещения лиц, ищущих убежище, в рамках так называемого механизма солидарности.

С резкой критикой реформы уже выступила Польша: правительство страны назвало "неприемлемым" предложение ЕС взимать плату за отказ мигрантам. Варшава заявляет, что не будет платить "штраф" в размере 22 000 евро за каждого человека, которого она отказывается принять, пишет Guradian.

Ранее идея о пошлинах в размере 22 000 евро за каждого беженца, которого откажутся принять на своей территории страны-участницы ЕС, обсуждалась как один из инструментов для ослабления миграционного давления на отдельные государства.

Ранее сообщалось, что в основе текущих предложений по реформе системы предоставления убежища лежат меры, которые должны привести к значительному сокращению притока людей без права на защиту.

В будущем тех, кто въезжает в страну из государства, которое считается относительно безопасным, после пересечения границы можно будет направлять в строго контролируемый центр приема. Далее будет приниматься решение, есть ли у заявителя шансы на получение убежища – если нет, его немедленно отправят обратно.

Кроме того, предлагалось упростить контроль и депортацию просителей убежища, уже получивших ранее отказ — например, путем сбора большего количества данных о них и их централизованного хранения.

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