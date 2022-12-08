Управление Верховного комиссара ООН по правам человека выпустило доклад о расправах над гражданскими лицами на украинских территориях, оккупированных российской армией на первом этапе вторжения в Украину. Представители ООН задокументировали убийства мирных жителей в 102 городах и селах в Киевской, Черниговской и Сумской областях, совершенные в период с 24 февраля по 6 апреля 2022 года. Убийства гражданских, совершенных на других освобожденных Украиной территориях, авторы доклада не изучали.

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Информация в докладе основана на рассказах потерпевших и свидетелей, а также дополнительно подтверждена другими источниками, включая аудио- и фотоматериалы, заключения судебно-медицинской экспертизы, материалы уголовных дел и судебные документы.

ООН подтвердила гибель по меньшей мере 441 мирного жителя в трех областях, оказавшихся под оккупацией в начале войны

Представители ООН установили, что с 24 февраля по 6 апреля российские военнослужащие, под оккупацией которых тогда находились территории Киевской, Черниговской и Сумской областей, убили 441 мирного жителя: 341 мужчину, 72 женщины, 20 мальчиков и восемь девочек. При этом доступная информация свидетельствует о том, что убийств, вероятно, было "значительно больше", говорится в докладе.

Убийства совершались по всей оккупированной территории, но в некоторых населенных пунктах их было больше, чем в других. Самый очевидный пример — Буча, где представители ООН уже задокументировали убийства 73 гражданских и продолжают процесс подтверждения предполагаемых расправ с еще 105 мирными жителями.

В докладе подробно описаны обстоятельства убийств 100 человек. 57 из них (48 мужчин, семь женщин и два мальчика) стали жертвами массовых расправ. ООН обращает внимание, что 88% убитых были мужского пола. Российские войска хватали мирных жителей в основном по подозрению в помощи ВСУ и убивали их либо прямо на месте, либо в подвалах, гаражах, покинутых домах и других местах заключения. В большинстве случаев жертвы казней были найдены со связанными руками и со следами пыток на теле.

"Обстоятельства массовых расправ убедительно свидетельствуют о том, что эти убийства могут быть расценены как военное преступление в виде умышленного убийства, что является серьезным нарушением Женевских конвенций", — отмечается в докладе.

Еще 43 убитых (27 мужчин, 13 женщин и три мальчика) погибли, встретившись с российскими военными на дорогах. Жертвы передвигались пешком, на велосипедах или на машинах. Они либо ехали на работу, либо везли близким еду и медикаменты, либо пытались покинуть район военных действий. Во всех этих случаях, пришли к выводу в ООН, убийцы не предпринимали явных попыток соблюдать принцип различия между военными и гражданскими и не принимали меры предосторожности для защиты гражданских лиц.

В ООН констатировали, что по состоянию на 31 октября (к этой дате был завершен сбор данных для доклада) стороны конфликта "не добились большого прогресса" в привлечении к ответственности ни непосредственных исполнителей убийств мирных жителей, ни их командиров. Украине, несмотря на выделенные под это значительные ресурсы и поддержку международных экспертов, сложно обеспечивать быстрые и тщательные расследования с учетом большого объема обвинений и трудностей с задержанием подозреваемых. Россия же не демонстрирует намерения наказывать виновных.

ООН подробно описала гибель 100 мирных жителей. Эти случаи показывают, как жестоко действовали российские военные

Как уже говорилось выше, в докладе подробно изложены обстоятельства 100 убийств мирных жителей. "Медуза" выбрала среди них три истории — чтобы показать, как жестоко убивали мирных украинцев.