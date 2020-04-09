За последние сутки от Covid-19 в Эстонии никто не умер, выявлено 23 случая заражения

В период с 8 по 9 апреля в Эстонии было выявлено 23 новых случая заражения коронавирусом. Число умерших за сутки не поменялось, с начала эпидемии Covid-19 унес жизни 24 человек, пишет rus.err.ee.

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В течение последних суток в Эстонии было проанализировано 1609 тестов на коронавирус, из которых 1%, или 23 пробы оказались положительными, сообщил в четверг Департамент здоровья. В указанный период от вызванных вирусом осложнений в Эстонии никто не умер.

По данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения за последние сутки было выявлено на Сааремаа и в Харьюмаа.

В больницах из-за коронавируса по состоянию на 9 апреля находятся 134 человека, 9 из них нуждаются в искусственной вентиляции легких. С начала эпидемии 83 человека были выписаны из больниц.

С начала эпидемии в Эстонии было проведено в общей сложности 26 416 тестов на коронавирус, из которых 1 207, или 5% оказались положительными.