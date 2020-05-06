За последние сутки в Эстонии выявили всего 2 случая заражения коронавирусом

В течение последних суток в Эстонии было выявлено всего два новых случая заражения Covid-19, сообщает Err.ee. Всего за тот же период стали известны результаты 1541 теста на коронавирус.

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Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией выявили в Таллинне и Пярнуском уезде, сообщил в среду Департамент здоровья.

По состоянию на утро 6 мая 67 человек в Эстонии нуждаются в стационарном лечении из-за коронавируса, 4 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

С начала эпидемии в Эстонии скончались 55 человек с коронавирусом. 257 человек, у которых диагностировали это заболевание, были выписаны из больниц.

В Эстонии с начала эпидемии сделали 58 955 первичных тестов на коронавирус, из которых 1 713 или 2,9% были положительными.