За последние сутки в Литве диагностировано 442 новых случая коронавируса, в Эстонии - 53

За минувшие сутки в Литве диагностировано 442 новых случая коронавируса и одна смерть, сообщает ru.delfi.lt.

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По данным Национального центра общественного здравоохранения всего в Литве подтверждено 9104 случаев. Болеют 4956 челоек. За минувшие сутки установили 442 случаев. Всего скончались 126 человек, больные, которые умерли по другим причинам - 44. Выздоровели 3978 пациентов, в изоляции находятся 30 923 человек. С 1 июня зафиксированы 370 привозных случаев.

По данным Департамента здоровья Эстонии на 7 часов утра 23 октября, за последние сутки в стране прибавилось 53 новых случая заболевания коронавирусом, сообащет rus.delfi.ee.

В больницах находится 30 пациентов, на управляемом дыхании один пациент. Домой выписали три человека и одного человека перевели из отделения Covid-19 в другое отделение.

Новых смертельных случаев за сутки не прибавилось. Но в статистику добавились 59-летний мужчина и 82-летняя женщина, которые умерли 17 и 18 октября у себя дома и у которых после смерти обнаружили SARS-CoV-2. Всего в Эстонии умерли 73 заразившихся коронавирусом.

По состоянию на 23 октября выздоровели 3 418 человек.