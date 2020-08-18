За последние сутки в Литве зафиксировали 38 случаев коронавируса; возможно, введут новые ограничения

За последние сутки в Литве зафиксировали 38 случаев коронавируса, сообщает Минздрав.

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По данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) на 9 ч. 18 августа:

Общее количество подтвержденных случаев: 2474

Болеют: 647

Количество новых случаев за последние сутки: 38

Количество скончавшихся от коронавируса: 81

Больные, которые умерли по другим причинам: 13

Выздоровели: 1733

В изоляции находятся: 2973

С 1 июня в Литве зафиксировали 156 привозных случаев.

Правительство в среду будет решать вопрос введения новых ограничений.

"Мы не ждем второй волны. Мы хотим избежать ее, но данные за последние сутки бьют рекорды. По статистике, мы сейчас где-то на уровне апреля, и приближаемся мы не к показателям за май-июнь, а к мартовским. Если ситуация не изменится, нам придется вернуться к принудительному регулированию", - сказал премьер-министр Саулюс Сквернялис.

Премьер пока неохотно комментирует возможные меры, но подтвердил, что поднимут вопрос масок на мероприятиях под открытым небом. "Такая возможность есть. Это не значит, что всем, выходящим на улицу, придется надевать маски, они будут обязательны на мероприятиях, которые будут проводить на открытом воздухе. Это касается мероприятий, которые длятся 1,5-2 часа пусть и на открытом воздухе, но бывает тесный контакт, мы не шевелимся – сидим или стоим, речь не идет о ярмарках, где люди ходят, где контакт краткосрочный, вот такой вариант эффективен, его могут одобрить завтра. Это не значит, что все, кто выходит на улицу – в парки, в лес, на улицы города, будут в масках, нет, это касается мероприятий", - сказал Сквернялис.

Он констатировал, что на этот раз больше всего проблем вызвали семейные праздники и большие мероприятия под открытым небом.