За продолжение войны выступают только 25% россиян. "Медуза" узнала результаты соцопроса, проведенного по заказу Кремля

Российские власти заметили снижение общественной поддержки войны на фоне постоянных поражений на фронте и мобилизации. В распоряжение "Медузы" попали результаты последнего закрытого соцопроса, проведенного Федеральной службой охраны (ФСО), — такие исследования делаются по заказу Кремля и только для внутреннего пользования. По этим данным, за мирные переговоры с Украиной сейчас выступают около 55% россиян, а за продолжение войны — лишь 25%.

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Эти цифры в целом совпадают с результатами октябрьского опроса "Левада-центра", единственного крупного независимого социологического центра в России. В отчете "Левады" "за" и "скорее, за" мирные переговоры выступили 57% респондентов; "за" и "скорее, за" продолжение боевых действий — 27%.

При этом, судя по закрытым соцопросам ФСО, отношение россиян к войне резко ухудшилось именно в последнее время. Еще в июле 2022 года опросы показывали, что за мир с Украиной выступают только 30% россиян.

По словам двух источников "Медузы", близких к администрации президента (АП), по этой причине российские власти планируют ограничить количество открытых опросов об отношении россиян к войне (ранее их, например, регулярно проводил государственный Всероссийский центр изучения общественного мнения).

"Намерять сейчас можно всякого, лучше этого не делать", — подчеркнул источник "Медузы", близкий к Кремлю. Один из сотрудничающих с АП политтехнологов также заявил, что сейчас "динамику [отношения россиян к войне] лучше не давать".

Директор "Левада-центра" Денис Волков в разговоре с "Медузой" указывает, что число россиян, выступающих за переговоры с Украиной, начало быстро расти после объявления мобилизации 21 сентября:

Это нежелание граждан лично участвовать в военных действиях. Их поддержка [боевых действий] остается высокой, но желание лично в этом участвовать у людей довольно небольшое.

Кроме того, поддержка с самого начала была декларативной на фоне того, что люди это воспринимали как нечто их не касающееся — "жизнь продолжается и даже налаживается". Сейчас риски выросли и люди хотят, чтобы переговоры уже начались. При этом пока большинство все равно оставляют это на откуп власти: "Мы хотели бы, но решать будут они".

Социолог Григорий Юдин в разговоре с "Медузой" также связал рост числа сторонников переговоров с мобилизацией. По его оценке, осенью россияне столкнулись с "разрушением повседневности и ощущением опасности". Еще одним аргументом для россиян в пользу переговоров Юдин считает "потерю веры в победу из-за поражений на фронте и отсутствие убедительной теории того, как именно Россия победит".

"При этом я не удивлюсь, если это сочетается с острым ощущением опасности для страны. В том смысле, что переговоры и [последующая] легализация аннексии [новых украинских территорий] должны обезопасить страну", — добавил он.

По мнению Юдина, такое недовольство ходом войны можно назвать, скорее, "апатичным". Тем не менее он не исключил возможность антивоенных протестов: "Протесты возникают не потому, что люди что-то думают, а потому что для них возникают возможности. Протестный потенциал в России и без того очень высокий. Когда появятся возможности, будут протесты. Вполне возможно, что ждать осталось не так долго".

Как говорят источники "Медузы", близкие к Кремлю, сами власти не очень верят, что в ближайшее время в России развернутся массовые антивоенные выступления. Впрочем, собеседники признают, что сейчас "ситуацию лучше не подогревать и не раздражать людей лишний раз". По информации источников "Медузы", государственные и провластные СМИ уже получили рекомендации "не педалировать тему войны" — и сосредоточиться на "более позитивной повестке".

Политолог Владимир Гельман заявляет, что динамика отношения россиян к войне вряд ли подтолкнет российские власти к адекватным переговорам с Украиной. Судя по всему, российская сторона "не готова идти на уступки", напоминает Гельман в разговоре с "Медузой": "Да и в целом перспективы переговоров зависят от хода боевых действий, а вовсе не от предпочтений участников опросов".

Как ранее писала "Медуза", Путин действительно не готов отказываться от притязаний на украинские территории, а своими намеками на переговоры он лишь пытается выиграть время для подготовки нового наступления. Как утверждают источники "Медузы", близкие к Кремлю, от своих планов Путин не отказался — и зимой в России возможна "новая волна" мобилизации. Насколько массовой она будет, неизвестно.