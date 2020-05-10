За прошедшие сутки у шести человек в Эстонии обнаружили коронавирус
Foto: LETA

За последние сутки в Эстонии было сделано 654 теста на Covid-19, из которых лишь 6 то есть 0,9% оказались положительными. Летальных исходов не было.

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Согласно данным Регистра народонаселения, 3 положительных теста прибавились в Ида-Вирумаа, 1 - в Пярнумаа и 1 - в Харьюмаа. Еще по одному инфицированному данные в регистре о месте жительства отсутствуют.

По состоянию на утро 10 мая в Эстонии в связи с коронавирусом госпитализирован 51 человек, из которых 5 находятся под аппаратом ИВЛ. Из больниц выписаны уже 276 человек, закрыты 285 случаев болезни.

За минувшие сутки никто от SARS-CoV-2 не скончался. Число летальных исходов по-прежнему равно 60. Более подробную статистику по коронавирусу можно посмотреть здесь.

В Эстонии было сделано общей сложностью 63 000 тестов на коронавирус, из которых 1 739 или 2,7% оказались положительными.

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