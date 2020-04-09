За прошедшие сутки в Литве выявили 42 новых случая коронавируса
Foto: LETA

За прошедшие сутки в Литве установили 42 новых случая коронавируса, сообщает Минздрав. Общее количество заболевших в стране составляет 955.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.
РекламаЗакрыть

По данным лаборатории Национального центра общественного здравоохранения 9 апреля в 7.00 ч.:

В Литве были подтверждены: 955
Из них за минувшие сутки: 42
За вторник проверили: 2699
Всего до вчерашнего дня было проверено: 32 809 образцов

Минздрав призывает жителей выполнять требования и рекомендации врачей и министерства, а именно - максимально избегать скопления людей, если есть возможность, работать из дома, при живом общении соблюдать дистанцию, тщательно мыть и дезинфицировать руки, протирать поверхности. Если появились симптомы болезни, сразу же обращаться к врачу, самим в больницу ехать нельзя.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!
РекламаЗакрыть

Source

ru.DELFI.lt

Sharing Options

1

Source

ru.DELFI.lt

Tags

коронавирус Литва
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form