"За Рассею пострадать хочу". Почему в Швеции судят националиста из СССР

В районном суде Стокгольма начали рассматривать дело 68-летнего Анатолия Удодова. По версии полиции, эмигрант из СССР посвятил последние 15 лет движению "белого превосходства" и был связующим звеном между русскими и шведскими националистами. Но единственное, в чем его пока обвиняют, — это незаконное владение оружием, сообщил Би-би-си спецпрокурор Хенрик Улин.

В Стокгольме и его пригородах гражданин Швеции и России Анатолий Удодов прожил более 30 лет — водил такси, охранял стрельбище, а выйдя на пенсию, обосновался в социальной квартире на окраине города. Богатым человеком его назвать нельзя, рассказала Би-би-си петербургская знакомая Удодова Галина Коршунова.

В ноябре 2019 года Удодов приехал в родной Санкт-Петербург на похороны матери. В наследство он получил небольшую квартиру в "хрущевке" во Фрунзенском районе, одну из комнат тут же сдал.

Когда Удодов был в России, шведские полицейские обыскали его стокгольмскую квартиру и нашли там незарегистрированный обрез винтовки, патроны и перцовый баллончик, писала местная газета Dagens Nyheter. Владеть оружием Удодову запретили еще летом 2019 года из-за его связей с националистами: суд конфисковал у него три пистолета, револьвер и ружье.

После обыска пенсионера арестовали заочно, а 26 января, по возвращении из Петербурга, задержали в аэропорте Арланда, откуда увезли прямо в следственный изолятор.

25 февраля суд рассмотрит дело Удодова по существу — ему грозит до двух лет тюрьмы. По словам Галины Коршуновой, он знал об обыске, но не предполагал, что его ждет такой стремительный арест по возвращении в Стокгольм. Коршунова не верит, что ее знакомый мог быть "связующим звеном" шведских и российских националистов, как его характеризуют полицейские в своих отчетах: "Думаю, они могли бы найти кого-нибудь пошустрее".

Би-би-си изучила биографию скромного, на первый взгляд, шведского пенсионера.

Русские не бросают



Шведская полиция заинтересовалась Удодовым на рубеже 2016-2017 годов, после терактов в Гетеборге. Трое участников "Северного движения сопротивления" (объединяет радикальных националистов со всей Скандинавии) взорвали бомбу у книжного магазина, владельцы которого придерживались левых убеждений. Чудом никто не погиб.

Еще одно взрывное устройство, установленное той же группой в лагере для мигрантов, не сработало из-за конструктивных дефектов. Полиция расследовала еще один эпизод: в лагере для мигрантов бомба взорвалась в мусорном контейнере, оторвав ногу уборщику. Но суд в 2017 году посчитал, что вина указанной троицы в этом эпизоде не доказана.

С одним из осужденных террористов, 23-летний Виктором Мелиным, Удодов давно дружит. Скрытая камера запечатлела, как они общаются на съезде националистов, проходившем в ноябре 2015 года на ферме в шведском городе Скара. Следователи считают, что Удодов сосватал будущих бомбистов — Мелина и 20-летнего Антона Тулина — в лагерь военной подготовки "Партизан" под Санкт-Петербургом.

Показательная деталь: у Мелина не хватает пальца на левой руке. На допросе (копия есть у Би-би-си) Мелин объяснил, что палец отрубил сам, используя боевой топор с рукоятью "под средневековье", пытаясь таким образом побороть "зависимость от порнографии".

В 2019 году Удодов с неназванным русским другом навестил осужденного на 6,5 лет Мелина в тюрьме. Заключенный напоил посетителей чаем и угостил бутербродами, писал Удодов на своей странице во "ВКонтакте".

"[Мелин], возможно, будет рассказывать своим внукам, что его в тюрьме не забыли, не бросили и навещали ТОЛЬКО РУССКИЕ", — добавил Удодов. Посты он обильно сопровождал цитатами из Евангелия.

Оружейный мастер



Когда Удодов посещал тюрьму, полиция уже расследовала его связи с националистами. Ему запретили владеть оружием и даже прикасаться к нему: в полицейском отчете (копия есть у Би-би-си) указано, что он "15 лет участвует в движении превосходства белой расы".

О "репрессиях" против пенсионера рассказывало издание Nya Tider — ранее оно публиковало заметки консервативного российского философа Александра Дугина. В 13-минутном видеосюжете Удодов уверенно говорит на шведском, пьет воду из граненого стакана, демонстрирует полученный в 1995 году диплом оружейного мастера.

"Я практически инвалид из-за проблем с позвоночником, — рассказывает стрелок. — Спортивная стрельба — единственное доступное мне хобби. Из-за полицейских я не могу даже ходить на стрельбище и участвовать в турнирах".

По словам Удодова, он состоял в легальном политическом крыле "Северного движения сопротивления", но покинул его пару лет назад. Во время недавнего обыска у него обнаружили соответствующую символику. Впрочем, в самом движении Би-би-си сообщили, что Удодов у них никогда не числился.

В том же интервью Удодов рассказал, что в 2015 году помогал соратникам с оформлением российских виз для поездки на проходивший в Санкт-Петербурге Международный русский консервативный форум. Мероприятие было организовано "легальной партией "Родина", представленной в российской Госдуме", подчеркивал Удодов.

"Родину" в Госдуме представляет член фракции "Единая Россия" Алексей Журавлев: он собирался выступить на форуме, но в последний момент был "срочно вызван на Донбасс", рассказала его пресс-секретарь Софья Черепанова "Новой газете".

9 миллиметров



В сети Удодов использовал несколько псевдонимов, объединенных общим адресом электронной почты. Во "ВКонтакте" — Vint Glock — в честь австрийской оружейной марки. На заблокированном Роскомнадзором сайте "правых новостей" — vint9mm.

9 миллиметров — это калибр патрона к пистолету Макарова, а также код, по которому можно определить участников шведской группы русских националистов "Север-Викинг9мм". Ранее группа называла себя региональным отделением "Русского национального единства" (РНЕ) — старейшего объединения русских националистов, запрещенного в ряде регионов России и воевавшего на стороне самопровозглашенных ЛНР и ДНР на востоке Украины.

Флаг РНЕ с измененной свастикой Удодов разворачивал на акциях шведских националистов в 2000-е годы. Даже имя для своего имейла пенсионер заимствовал у древнерусского богатыря Евпатия Коловрата, одного из символов РНЕ.

Свою шведскую ячейку Удодов описывал как малочисленную, но эффективную. Главный ее проект — сайт "Русский налог", где собирались средства на заключенных в России националистов. Среди получателей помощи — бывшие члены РНЕ, а также массовые убийцы. Москвича Василия Кривца, осужденного в 2010 году пожизненно за 15 убийств на почве ненависти, Удодов называл "военнопленным".

Ежемесячно заключенным перечисляли по несколько тысяч рублей. В списке жертвователей значился некий "90-летний ветеран Великой Отечественной войны", кстати, столько же лет на момент публикации было матери Удодова, пережившей блокаду Ленинграда.

Несмотря на множество псевдонимов (еще были Одиссей и Жидохач), Удодов не очень усердно конспирировался. Споря с оппонентами на националистических сайтах, публиковал свои настоящие фото. А однажды разместил на запрещенном сайте фото арсенала, принадлежавшего ему "с приятелем", — 8 пистолетов и три револьвера.

На предложение в комментариях удалить потенциальную улику он отреагировал: "Моих фоток [там], где надо, уже десятки… Да и может, я за Рассею по-христиански пострадать хочу во искупление грехов моих тяжких".

Шведские партизаны



"В ночь на 14 августа [2016 года] мы сидели с сестрой в кафе на Васильевском острове", — начинает свой рассказ петербурженка Татьяна (имя изменено по ее просьбе). Сестры заметили за соседним столиком двоих молодых людей, говоривших на незнакомом языке, и поинтересовались, откуда они.

Это были Виктор Мелин и Антон Тулин — будущие шведские бомбисты. Сестрам они сказали, что приехали в Петербург заниматься скалолазанием. "У Виктора была борода, Антон все время хмурился", — вспоминает Татьяна. Они договорились, что встретятся снова, когда "скалолазы" вернутся из похода.

Через неделю Татьяна провела шведам экскурсию по Петербургу. Больше они никогда не встречались. "Я в шоке, и у меня трясутся руки", — призналась Татьяна, узнавшая от корреспондента Би-би-си о судьбе своих экскурсантов.

"Они рассказывали, что в России лучше, чем в Швеции. Что у них на родине нельзя критиковать мигрантов и привлекают детей на гей-парады. Мы, конечно, спорили. Странно было слышать такое от европейцев", — добавила Татьяна.

В действительности Мелин и Тулин провели неделю в военном лагере "Партизан", организованном "Русским имперским движением". Фото, на котором двое шведов позируют с автоматами в военной форме с группой других выпускников этого лагеря, было опубликовано (а затем удалено) в сообществе "Партизан" во "ВКонтакте". Затем оно попало в материалы дела бомбистов, шведскую и российскую прессу.

Бывшие участники войны на востоке Украины рассказали "Фонтанке", что программа "Партизана", помимо описанных на его сайте занятий по тактике боевых действий, высотной подготовке, точной стрельбе и военно-полевой медицине, содержала еще и непубличный блок — для опытных бойцов. Там, если верить анонимным собеседникам издания, учили стрелять из снайперской винтовки и проводить диверсии.

Мелин, Тулин и примкнувший к ним 53-летний Йимми Юнассон провели свою первую "диверсию" у книжного магазина через четыре месяца после окончания "Партизана".

"Не ваше дело"



Организаторов лагеря "Партизан" — "Русское имперское движение" — и представлял в Швеции Анатолий Удодов. Это подтвердил Би-би-си координатор движения Станислав Воробьев. 59-летний юрист, бывший сотрудник ленинградской прокуратуры сам несколько раз ездил в Швецию — посещал съезд националистов в Скаре и стрельбище вместе с Удодовым.

По словам Воробьева, Удодов налаживал контакты "со всеми легальными политическими силами в Швеции".

"Безусловно, за этим [преследованием Удодова] стоит политика, — считает Воробьев. — Шведская полиция пытается пришить ему связь с людьми, которые совершили взрывы в Гетеборге, но поскольку доказательств у них нет, они пытаются что-то сфальсифицировать".

База военной подготовки "Русского имперского движения" — последняя, оставшаяся со времен завершения активной фазы войны на Украине, отмечает директор центра "Сова" Александр Верховский. "Набор, подготовка и отправка бойцов — все это — будучи по-прежнему нелегальным — стало можно. Потом власти стали прижимать", — поясняет Верховский.

В России "Русское имперское движение" известно в основном в Петербурге, говорит эксперт, что не мешает организации представлять русских националистов на международном уровне.

В интервью сайту "Северного движения сопротивления", участники которого взорвали бомбу, Воробьев перечислил своих союзников в Европе. Среди них: немецкая Национал-демократическая партия, итальянская "Новая сила", некие польские и испанские националисты.

Сами "северяне" сказали Би-би-си, что в 2015 году россияне совершили "одноразовое, символическое пожертвование" их организации, которое "лживая шведская пресса раздула до более общего и совершенно ложного утверждения", что "Северное движение сопротивление" получает деньги из России. При этом источники пожертвований они не раскрывают.

"С какими организациями мы контактируем — не ваше дело", — добавил пресс-секретарь движения Мартин Сакслинд.