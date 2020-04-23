За сутки от коронавируса в Эстонии скончался один человек

За минувшие сутки число смертей от коронавируса в Эстонии увеличилось до 45 - в Курессаареской больнице скончалась пожилая женщина.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.

За минувшие сутки в Эстонии проанализирован 1551 тест на "Covid-19", позитивными оказались 33 пробы (2,1%). Всего в Эстонии на сегодняшний день сделан 45 181 первичный тест, позитивный результат дали 1592 теста (3,5%).

По состоянию на утро четверга госпитализация в связи с коронавирусом требовалась 109 пациентам, из них семь подключены к аппаратам ИВЛ. Из больниц выписаны 192 человека. За сутки скончалась находившаяся в Курессаареской больнице 85-летняя женщина. Всего в Эстонии от коронавируса скончались 45 человек.