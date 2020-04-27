За сутки от коронавируса в Эстонии скончался один человек

За минувшие сутки в Эстонии от коронавируса скончался один человек. Всего в Эстонии от коронавируса умерли 50 человек.

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За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 472 теста на "Covid-19", позитивными оказались 4 пробы (0,8%), сообщил в понедельник департамент здоровья Эстонии. Всего в Эстонии сделаны 48 406 первичных тестов, позитивный результат дали 1647 тестов (3,4%).

По состоянию на утро понедельника госпитализация в связи с коронавирусом требовалась 95 пациентам, из них семеро подключены к аппаратам ИВЛ. Из больниц выписаны 233 человека.