За сутки от коронавируса в США умерло почти 2000 человек

За последние 24 часа в США зарегистрировано 1939 смертей среди пациентов с Covid-19. Это самое большое число умерших от коронавируса за сутки во всем мире с начала глобальной пандемии, свидетельствуют данные университете Джона Хопикинса.

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Упомянутые случаи зарегистрированы за период с 20:30 в понедельник (3:30 вторника по латвийскому времени) до 20:30 вторника (3:30 среды по латвийскому времени).

Всего в США с начала пандемии зарегистрировано 12 722 смертей среди пациентов с коронавирусом. Страна приближается к показателям Италии и Испании, где число жертв соответственно 17 127 и 13 798.