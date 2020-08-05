За сутки в Эстонии 22 новых случаев коронавируса, в Литве - 10 новых случаев и одна смерть
Foto: LETA

За сутки в Эстонии проанализирован 961 первичный тест на Covid-19, добавилось 22 позитивных результата, сообщил в среду утром департамент здоровья.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

10 новых зараженных имеют отношение к уже известным очагам заболевания. 11 позитивных диагнозов поставлены морякам, двое из которых во вторник госпитализированы.

По состоянию на утро среды госпитализация в связи с коронавирусом требовалась 9 пациентам, на искусственной вентиляции легких находился один пациент. Новых летальных исходов в течение суток не было. Всего с начала эпидемии от коронавируса в Эстонии умерли 63 человека.

За минувшие сутки в Литве подтверждено 10 новых случаев заражения коронавирусом и одна смерть, сообщили в Минздраве.

Общее число случаев коронавируса в стране составляет теперь 2147, коронавирусом больны 403 человека, 1650 человек выздоровели.

От коронавируса скончался 81 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.

В Вильнюсской больнице Сантарос во вторник скончался монах-францисканец, которому было 54 года.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 110 завозных случаев.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA

Tags

Литва Эстония
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Магический Вентспилс: самые красивые виды города в разных ракурсах
В Рижском порту проведено ежегодное исследование популяции птиц
Рижский порт полностью готов к сезону перевалки зерна
Цифровые вызовы: как предприятиям использовать преимущества е-коммерции?
Подземный туннель, космос и игры: как провести выходные с семьей в Вентспилсе