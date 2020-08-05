За сутки в Эстонии 22 новых случаев коронавируса, в Литве - 10 новых случаев и одна смерть

За сутки в Эстонии проанализирован 961 первичный тест на Covid-19, добавилось 22 позитивных результата, сообщил в среду утром департамент здоровья.

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10 новых зараженных имеют отношение к уже известным очагам заболевания. 11 позитивных диагнозов поставлены морякам, двое из которых во вторник госпитализированы.

По состоянию на утро среды госпитализация в связи с коронавирусом требовалась 9 пациентам, на искусственной вентиляции легких находился один пациент. Новых летальных исходов в течение суток не было. Всего с начала эпидемии от коронавируса в Эстонии умерли 63 человека.

За минувшие сутки в Литве подтверждено 10 новых случаев заражения коронавирусом и одна смерть, сообщили в Минздраве.

Общее число случаев коронавируса в стране составляет теперь 2147, коронавирусом больны 403 человека, 1650 человек выздоровели.

От коронавируса скончался 81 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.

В Вильнюсской больнице Сантарос во вторник скончался монах-францисканец, которому было 54 года.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 110 завозных случаев.