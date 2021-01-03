За сутки в Эстонии 342 случая заражения коронавирусом, умерли три пациента

За минувшие сутки в Эстонии умерли трое зараженных коронавирусом. Проанализировано 3454 теста на коронавирус, позитивными из них были 342, то есть 9,9 процента.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Больше всего новых случаев заболевания в Харьюмаа — 188, из них 143 в Таллинне. В Ида-Вирумаа прибавилось 60 новых случаев, в Тартумаа 19, в Пярнумаа 18, в Ярвамаа 12, в Вырумаа 8, в Валгамаа 7, в Ляэне-Вирумаа 6, в Ляэнемаа и в Рапламаа по 5, в Вильяндимаа 2, а в Пыльвамаа, на Хийумаа и на Саарамаа по одному новому случаю инфицирования. В 9 случаях у пациентов отсутствовало внесенное в регистр место жительства.

Кумулятивный показатель заболеваемости за две недели составляет 551,55 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 12,3 процента общего количества тестов.

По состоянию на утро воскресенья в больницах 401 пациент с Covid-19.