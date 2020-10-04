За сутки в Эстонии добавились 26 новых заразившихся Covid-19
Foto: DELFI

За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 852 первичных теста на Covid-19, но представленные в воскресенье утром департаментом здоровья данные неполные, они будут пополнены после полудня: в настоящий момент еще обрабатываются около тысячи проб.

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Позитивный результат из обработаных проб дали 26 тестов. Новых летальных исходов за ночь не добавилось, всего в Эстонии скончались 67 человек с коронавирусом.

По состоянию на утро 4 октября в госпитализации нуждался 41человек с коронавирусом, искусственная вентиляция легких требуется трем пациентам.

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