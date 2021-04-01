За сутки в Эстонии добавились 832 новых случая коронавируса, в Литве - 869

За минувшие сутки в Эстонии сделано 4856 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дали 832 теста (17,1%).

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Кумулятивная заболеваемость за 14 дней составляет 1221 случай на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 18,9% тестов.

За сутки в больницах открыты 92 новые истории болезни Covod-19, стационарное лечение требуется 711 пациентам.

В Эстонии от Covod-19 привиты 203 365 человек, в том числе обе дозы вакцины получили 63 696 человек.

За минувшие сутки в Литве подтвержден 869 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались восемь человек, сообщил в четверг Департамент статистики.

За минувшие сутки было проведено 9052 молекулярных теста (ПЦР) и 4524 антигенных теста на Covid-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 339,2 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 6,5%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 217 005 случаев Covid-19.

От коронавируса в Литве скончались 3583 человека. Всего с данным заболеванием прямо или косвенно связаны 7275 смертей.