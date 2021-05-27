За сутки в Эстонии добавилось 144 новых случая коронавируса, скончались два человека

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 3907 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дали 144 теста (3,7%) и скончались два человека.

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Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 210,4 на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 4,5%.

За сутки в больницах открыто 16 новых историй болезни Covid-19, стационарное лечение требуется 147 пациентам. Средний возраст госпитализированных 68 лет. Нуждающихся в лечении пациентов старше 60 лет в больницах 107 человек, то есть 72%.

В Эстонии курс вакцинации от Covid-19 завершили 237 554 человека.