За сутки в Эстонии добавилось 268 случаев коронавируса, в Литве - 489
Foto: Viesturs Radovics, DELFI

За минувшие сутки в Эстонии проведено 3963 теста на коронавирус, позитивный результат дали 268 тестов, скончался один заразившийся коронавирусом человек

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По состоянию на утро понедельника стационарное лечение из-за симптомов "Covid-19" требуется 149 пациентам. Из 176 госпитализированных с коронавирусом не вакцинированы 128 человек (72,7%), курс вакцинации завершен у 48 пациентов (27,3%). В больницах открыты 16 новых историй болезни.

За сутки введено 2133 дозы вакцины, всего введено 1 310 673 дозы. Не менее одной дозы вакцины получили 65,5 процента взрослого населения Эстонии.

За минувшие сутки в Литве было выявлено 489 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 19 человек, сообщил во понедельник Департамент статистики.

Умершие в основном принадлежали к возрастным группам 70-79 и 80-89 лет - по шесть скончавшихся в каждой из групп, также четыре умерших были из возрастной группы 90-99 лет, одному умершему было от 60 до 69 лет, двум - 40-49 лет.

Из умерших 16 были непривитыми, трое - привитыми, но они были в возрасте 70 лет и старше.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей в Литве вырос до 385,6 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет до 6,4%.

За минувшие сутки было сделано 3582 молекулярных теста (ПЦР) и 3796 антигенных тестов на "Covid-19".

Всего в Литве с начала пандемии "Covid-19" заболело 308 956 человек. От коронавируса в Литве скончались 4711 человек, из них 57 были полностью привиты.

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LETA

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