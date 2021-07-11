За сутки в Эстонии добавилось 27 случаев коронавируса
Foto: Pixabay

В субботу, 10 июля, в Эстонии проанализировали 2766 тестов на коронавирус, первичных позитивных результатов было 27, то есть 1% всех тестов.

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Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 39,3 на 100 000 человек, доля первичных позитивных результатов - 1,3% тестов.

За сутки открыто четыре новых истории болезни Covid-19, на лечении в стационаре находятся 23 пациента. Средний возраст госпитализированных 65 лет. Нуждающихся в лечении пациентов старше 60 лет в больницах 16, то есть 69,6%. Новых смертей не зарегистрировано.

В Эстонии курс вакцинации от Covid-19 завершили 489 297 человек.

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LETA

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LETA
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