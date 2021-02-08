За сутки в Эстонии добавилось 339 новых случаев коронавируса, в Литве - 270

За минувшие сутки в Эстонии сделано 3039 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 339, то есть 11,2%. Скончались пять человек с диагностированным Covid-19.

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Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 549,2 на 100 000 населения, доля первичных положительных результатов - 11%.

За сутки в больницах открыто 29 новых историй болезни "Covid-19", больничное лечение требуется 433 пациентам.

От Covid-19 в стране привиты 35 917 человек, две дозы вакцины получили 17 564 человек.

За минувшие сутки в Литве подтверждено 270 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 14 человек, сообщил в понедельник Департамент статистики.

В общую статистику смертей включены еще четыре случая смерти от коронавируса, когда фактическая дата смерти имела место раньше.

За минувшие сутки от Covid-19 выздоровели 57 человек.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 187 39 случаев Covid-19, 138 207 человек выздоровели, 43 506 человек все еще больны.

От коронавируса в Литве скончались 2955 человек.

Первой дозой вакцины от Covid-19 в Литве привиты 78 622 человека, двумя дозами - 45 499 человек.

За минувшие сутки взято 2460 проб на коронавирус.