За сутки в Эстонии добавилось 962 новых случаев коронавируса, в Литве - 482
Foto: TASS/Scanpix/LETA

За минувшие сутки в Эстонии сделан 6551 тест на коронавирус, положительными оказались 962 теста (14,7%). Скончались 13 человек с коронавирусом.

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Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 794,67 на 100 000 населения, а доля первичных позитивных результатов - 13,2% от общего числа тестов.

За сутки в больницах открыли 56 новых историй болезни Covid-19, госпитализация требуется 493 пациентам.

В Эстонии от Covid-19 привиты 64 508 человек, две дозы вакцины получили 27 277 человек.

За минувшие сутки в Литве подтверждено 482 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались 7 человек, сообщил Департамент статистики.

За последние 14 дней уровень средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в Литве на 100 тыс. жителей составил 242,8 случая.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 194 833 случая Covid-19.

От коронавируса в Литве скончались 3189 человек. Всего с данным заболеванием прямо или косвенно связано 6207 смертей.

Первой дозой вакцины от Covid-19 в Литве привиты 125 518 человек, двумя дозами - 68 651 человек.

За минувшие сутки было проведено 6527 молекулярных тестов (ПЦР) на коронавирус, доля положительных ответов за последние семь дней составляет 7,8%.

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LETA

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LETA

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Коронавирус Литва Эстония
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