За сутки в Эстонии добавился 371 новый случай коронавируса, скончались четыре человека

За минувшие сутки в Эстонии выполнено 4711 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дал 371 тест (7,9%), скончались четыре человека с коронавирусом.
Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 343,6 случая на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 7,5%.
За сутки в больницах открыли 23 новые истории болезни "Covid-19", стационарное лечение требуется 258 пациентам. Средний возраст госпитализированных - 66 лет, среди госпитализированных 177 человек старше 60 лет (68%).
Курс вакцинации от "Covid-19" в Эстонии завершили 164 302 человека.