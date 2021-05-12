За сутки в Эстонии добавился 371 новый случай коронавируса, скончались четыре человека
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За минувшие сутки в Эстонии выполнено 4711 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дал 371 тест (7,9%), скончались четыре человека с коронавирусом.

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Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 343,6 случая на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 7,5%.

За сутки в больницах открыли 23 новые истории болезни "Covid-19", стационарное лечение требуется 258 пациентам. Средний возраст госпитализированных - 66 лет, среди госпитализированных 177 человек старше 60 лет (68%).

Курс вакцинации от "Covid-19" в Эстонии завершили 164 302 человека.

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LETA

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LETA

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