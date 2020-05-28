За сутки в Эстонии коронавирус диагностирован у 11 человек

За последние сутки в Эстонии проанализировали 1122 первичных тестов на вызывающий заболевание Covid-19 вирус SARS-CoV-2, из которых 11, или 1%, оказались положительными.

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По данным регистра народонаселения, положительный результат теста на коронавирус получили жители трех уездов. В семи случаях речь шла о жителях Харьюмаа (5 из них — жители Таллинн). В уезде Пярнумаа выявили три новых носителя вируса SARS-CoV-2, в Вильяндимаа — один.

По состоянию на утро 28 мая в Эстонии из-за коронавируса нуждаются в стационарном лечении 30 человек, на управляемом дыхании нет ни одного пациента. За сутки из больницы был выписан один человек, открыта одна новая история болезни. На сегодняшний день из больниц выписано 328 человек и завершено 340 историй болезни.

На сегодняшний день выздоровели 1574 человека. Из них случай заболевания 1017 человек (64,6%) завершен, у 557 человек (35,4%) с положительного теста прошло более 28 дней и человек не находится на стационарном лечении.

За сутки не было зафиксировано ни одного летального исхода, связанного с коронавирусом. Всего коронавирус в Эстонии унес жизни 66 человек.

Всего в Эстонии проведено около 81 000 первичных тестов, из них 1851, или 2,3%, были положительными на вирус SARS-CoV-2.