За сутки в Эстонии коронавирус диагностирован у 414 человек, в Литве - 1680 новых случаев

За последние сутки в Эстонии проанализировали 7 152 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 414, или 5,8% от общего количества тестов, пишет rus.delfi.ee.

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Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 244,4 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 4,8%.

От заболевания умер один человек.

За прошедшие сутки в Литве установили 1680 новых случаев коронавируса, таковы предварительные данные, представленные Департаментом статистики, сообщает ru.delfi.lt. Более подробную информацию около полудня представит Минздрав.

Глава Минздрава Аурелиюс Верига сказал, что ситуация понемногу стабилизируется, но карантин, действующий до 29 ноября, планируют продлить.