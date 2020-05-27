За сутки в Эстонии коронавирус унес еще одну жизнь, выявлено шесть новых случаев заболевания
Foto: LETA

За последние сутки в Эстонии проанализировали 1527 первичных тестов на вызывающий заболевание Covid-19 вирус SARS-CoV-2, из которых 6, или 0,4%, оказались положительными.

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По данным регистра народонаселения, положительный результат теста на коронавирус получили жители трех уездов. В четырех случаях речь шла о жителях Харьюмаа, местом жительства двух из них, по данным регистра народонаселения, является Таллинн. В уездах Сааремаа и Йыгевамаа выявили по одному новому носителю вируса SARS-CoV-2.

По состоянию на утро 27 мая в Эстонии из-за коронавируса нуждаются в стационарном лечении 29 человек, на управляемом дыхании нет ни одного пациента. За сутки отправились из больницы домой пять человек, новых случаев заболевания не открыто. На сегодняшний день из больниц выписано 327 человек и завершено 339 случаев заболевания.

На сегодняшний день выздоровел 1561 человек. Их них случай заболевания 1017 человек (65,2%) завершен, у 544 человек (34,8%) с положительного теста прошло более 28 дней и человек не находится на стационарном лечении.

За сутки в Северо-Эстонской региональной больнице умер заболевший коронавирусом 66-летний мужчина, всего коронавирус в Эстонии унес жизни 66 человек.

Всего в Эстонии проведено более 79 000 первичных тестов, из них 1840, или 2,3%, были положительными на вирус SARS-CoV-2.

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