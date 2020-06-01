За сутки в Эстонии коронавирус выявили у одного человека

За последние сутки в Эстонии было сделано 716 первичных тестов на вызывающий заболевание Covid-19 вирус SARS-CoV-2, из которых результат теста 0,1 %, то есть у одного человека оказался положительным.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно.

По состоянию на утро 1 июня в Эстонии из-за коронавируса нуждаются в стационарном лечении 26 человек, на управляемом дыхании нет ни одного пациента. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 68 человек.

На сегодняшний день из больниц выписано 334 человека и завершено 346 случаев заболевания.

На сегодняшний день выздоровели 1625 человек. Их них случай заболевания 1260 человек (77,5%) завершен, у 365 человек (22,5%) с положительного теста прошло более 28 дней и человек не находится на стационарном лечении.

Всего в Эстонии проведено более 84 000 первичных тестов, из них 1 870, или 2,2%, были положительными на вирус SARS-CoV-2.