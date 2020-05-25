За сутки в Эстонии от коронавируса умерла пожилая женщина, выявлен один новый случай заболевания

За последние сутки в Эстонии проанализировали 812 первичных тестов на вызывающий заболевание Covid-19 вирус SARS-CoV-2, из которых 1, или 0,1%, оказался положительным.

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По данным регистра народонаселения, место жительства показавшего положительный результат теста на коронавирус человека — Харьюмаа.

По состоянию на утро 25 мая в Эстонии из-за коронавируса нуждаются в стационарном лечении 39 человек, из них 1 на управляемом дыхании. Домой отправился один человек, новый случай заболевания выявили также один. На сегодняшний день из больниц выписано 318 человек и завершено 329 случаев заболевания.

На сегодняшний день выздоровели 1538 человек. Их них случай заболевания 993 человек (64,6%) завершен, у 545 человек (35,4%) с положительного теста прошло более 28 дней и человек не находится на стационарном лечении.

За сутки умерла заболевшая коронавирусом в Харьюмаа 77-летняя женщина, всего коронавирус в Эстонии унес жизни 65 человек.

Всего в Эстонии проведено более 76 000 первичных тестов, из них 1 824, или 2,4%, были положительными на вирус SARS-CoV-2.