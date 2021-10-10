За сутки в Эстонии подтвердились 815 новых случаев коронавируса, В Литве — 1805

За сутки в Эстонии позитивный результат дали 815 тестов на Covid-19. В Литве в субботу выявлены 1805 новых случаев заболевания, зарегистрированы 19 смертей, передает LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В Эстонии 550 новых зараженных не вакцинированы, а у 265 человек, тест которых оказался позитивным, курс вакцинации завершен.

По состоянию на утро воскресенья стационарное лечение из-за симптомов коронавируса требуется 205 пациентам. Всего госпитализированы 255 человек, 173 из них (67,8%) не вакцинированы, курс вакцинации завершен у 82 человек (32,2%). За сутки в больницах открыты 29 новых историй болезни. Случаев смерти не зарегистрировано.

В Эстонии не менее одной дозы вакцины от Covid-19 получили 67,5% взрослого населения страны.

В Литве 1420 пациентов с Covid-19 проходят лечение в больницах. По данным Департамента статистики, 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения в Литве увеличилось до 941,2.

В Литве от Covid-19 вакцинировано 1 765 873 человека, в том числе около 1 635 000 человек прошли полный курс вакцинации. Ревакцинацию сделали 38 780 человек.