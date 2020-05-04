За сутки в Эстонии подтверждено три новых случая коронавируса

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 580 тестов на новый коронавирус, три из них оказались позитивными.

По сообщению департамента здоровья Эстонии, 0,5% проанализированных за минувшие сутки тестов на возбудитель заболевания "Covid-19" оказались позитивными.

По состоянию на утро понедельника госпитализация в связи с коронавирусом требуется в Эстонии 77 пациентам, шесть из них подключены к аппаратам ИВЛ. По состоянию на утро понедельника из больниц выписаны 247 человек, закрыты 259 случаев болезни. Всего в Эстонии от коронавируса скончались 55 человек.

Всего в Эстонии сделано 55 784 первичных теста, из них позитивный результат на вирус дали 1703 теста, то есть 3,1%.