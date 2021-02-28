За сутки в Эстонии прибавился 1201 случай заражения коронавирусом, в Литве - 356

За последние сутки в Эстонии проанализировали 6 222 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 1201, или 19,3% от общего количества тестов, пишет rus.delfi.ee.

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Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 988,88 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 15,4%.

По состоянию на утро 28 февраля в больницах находится 523 пациента с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждаются 42 пациента, из которых на управляемом дыхании 27 человек.

Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 42. Домой выписали 13 человек, восемь человек перевели из отделения COVID-19 в другое отделение (одного из них внесли задним числом) и четырех человек перевели в другую больницу.

За сутки умерло пять зараженных коронавирусом — 72-летняя женщина, 73-летняя женщина, 76-летняя женщина, 78-летний мужчина и 81-летняя женщина. Всего в Эстонии умерло 589 зараженных коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 3 520 историй болезни COVID-19 с 3 455 пациентами.

По состоянию на 28 февраля выздоровело 49 908 человек.

В Эстонии вакцинированы против COVID-19 78 576 человек, две дозы получили 33 927 человек.

За минувшие сутки в Литве подтверждено 356 новых случаев коронавируса, зафиксировано еще 9 смертей. Об этом в воскресенье сообщил Департамент статистики, пишет ru.delfi.lt.

За минувшие сутки 611 человек были привиты первой дозой вакцины и 29 - второй. Доля положительных тестов за последние 7 дней достигла 8%.