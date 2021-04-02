За сутки в Эстонии выявлен 901 случай заражения коронавирусом, в Литве - 810

За последние сутки в Эстонии проанализировали 5583 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 901, или 16,1% от общего количества тестов, пишет rus.delfi.ee.

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Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 1177 случаев на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 18,9% от общего количества сделанных тестов.

В течение суток были открыты в общей сложности 77 новых историй болезни с COVID-19. В больничном лечении нуждается 681 пациент. Из них интенсивная терапия требуется 73 пациентам, из которых 46 человек, в свою очередь, находятся на искусственной вентиляции легких.

Были открыты 77 новых историй болезни с COVID-19. За сутки выписали 69 человек, 23 человека перевели в отделение, не связанное с COVID-19.

По состоянию на сегодняшнее утро в Эстонии вакцинацию прошли 211 367 человек, из которых 143 722 человека получили одну дозу, а 67 645 человек — обе дозы. За сутки были введены 11 954 дозы. В общей сложности были введены 279 012 доз вакцины.

За минувшие сутки в Литве подтверждено 810 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 10 человек, сообщет rus.delfi.lt.

За минувшие сутки было проведено 9521 молекулярный тест (ПЦР) и 4748 антигенных тестов на COVID-19. За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 349,8 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 6,2%.