За сутки в Эстонии выявлено 1282 случая заражения коронавирусом, в Литве - 1810

За последние сутки в Эстонии проанализировали 5 957 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 1 282, или 21,5% от общего количества тестов, пишет rus.delfi.ee.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1810 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 25 человек, со ссылкой на Департамент статистики собщает delfi.lt.

Среди скончавшихся от коронавируса 19 человек был не привиты или привиты не полностью. За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 419 человек, полную схему вакцинации завершили 710 жителей.

В больницах сейчас проходит лечение 1872 пациентов с Covid-19, почти на сотню больше, чем сутками ранее. 152 из них находятся в реанимации. За минувшие сутки в стране выполнено 5281 молекулярный (ПЦР) и 4277 антигенных тестов на коронавирус. За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 1314,4 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней выросла до 14%.