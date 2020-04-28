За сутки в Эстонии выявлено 13 зараженных коронавирусом. Обошлось без смертей

За последние сутки в Эстонии проанализировали 1 124 теста на вирус COVID-19, из которых 13 проб, или 1,2%, оказались положительными. Всего в Эстонии на сегодняшний день проведено 49 527 первичных тестов, из них 1 660, или 3,4%, были положительными.

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По состоянию на утро 28 апреля в Эстонии из-за нового коронавируса нуждается в стационарном лечении 91 человек, из которых 9 на управляемом дыхании. Из больниц выписано 240 человек. Новых смертельных случаев в течение суток не прибавилось. Всего в Эстонии умерло 50 человек с коронавирусом.

За последние 24 часа в плане уездов больше всего положительных прибавилось в Ида-Вирумаа (6), вдобавок в Харьюмаа (Таллинн 4) и Ляэне-Вирумаа (3). Результаты тестов в плане возрастных групп распределяются равномерно, самые молодые люди с положительным результатом теста в возрастной группе 10-14, самый пожилой старше 85.