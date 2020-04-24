За сутки в Эстонии выявлено 16 новых зараженных коронавирусом, один человек умер

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 1108 тестов на вирус Covid-19, из которых 1,4 %, т.е. 16 тестов показали позитивный результат. На сегодняшний день в Эстонии было проведено 46 281 первичных тестов, из которых 1 605, т.е. 3,5 процента показали позитивный результат.

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По состоянию на утро 24 апреля, в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждались 103 пациентов, из которых шесть человек находятся на искусственной вентиляции легких. Из больниц выписано 206 человек. За последние сутки поступила информация о смерти 69-летнего мужчины, который находился на лечении в Северо-Эстонской региональной больнице. На данный момент в Эстонии по причине коронавируса скончались 46 человек.

За последние 24 часа больше всего позитивных тестов поступило из Харьюмаа (7). Три заразившихся добавилось в Ида-Вирумаа и на Сааремаа. По одному зараженному добавилось на Хийумаа, в Ляэне-Вирумаа и Валгамаа. Статистика составляется на основе данных Регистра народонаселения. По возрастным группам больше всего зараженных за весь период распространения Covid-19 в возрасте 55-59 лет. Подробную статистику данных по коронавирусу можно смотреть по ссылке www.koroonakaart.ee/ru.

”Несмотря на то что количество заразившихся и госпитализированных в больницы людей с Covid-19 снижается, нужно еще некоторое время все-таки оставаться дома и избегать контактов, которые не являются необходимыми. Минимизировав социальные контакты, мы общими усилиями почти достигли ситуации, когда можем шаг за шагом начинать возвращаться к обычной жизни, но надо взять с собой в виде уроков этого кризиса практики поведения, касающиеся здоровья, такие как если ты болен, то оставаться дома, и часто мыть руки”, — сказал медицинский руководитель чрезвычайного положения Аркадий Попов.