За сутки в Эстонии выявлено 203 случая коронавируса

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 4447 тестов на коронавирус, позитивный результат дали 203 из них, то есть 4,6%.

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Среди тех, чьи тесты оказались положительными, невакцинированных 161, то есть 79,3%. У 42 (20,7%) курс вакцинации завершен.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 250,8 случая на 100 000 человек, доля первичных позитивных результатов - 4,9%.

Стационарное лечение требуется 91 пациенту с коронавирусом.

Случаев смерти за сутки не зарегистрировано. Всего в Эстонии скончались 1279 человек с коронавирусом.

Курс вакцинации в Эстонии завершили 596 548 человек. По крайней мере одной дозой вакцины привиты 61,3% взрослого населения.