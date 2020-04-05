За сутки в Эстонии выявлено 63 новых случая коронавируса и скончались два пациента

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 1192 пробы на коронавирус COVID-19, из которых позитивный ответ был выявлен у 5% обследованных, то есть, у 63 человек. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба департамента здоровья Эстонии.

За все время кризиса с коронавирусом в Эстонии сделано 21 004 теста, 1097 из них (5%) оказались позитивными.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев инфицирования за минувшие сутки было выявлено на острове Сааремаа (23), в Ида-Вирумаа (16 новых случаев) и в Харьюском уезде (12).

По состоянию на утро 5 апреля в стационарном лечении в связи с коронавирусом нуждаются 130 человек, из них 17 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Из больниц выписаны 62 человека.

От заболевания, вызванного коронавирусом, за минувшие сутки в Североэстонской региональной больнице PERH скончался находившийся там 73-летний мужчина и в Курессаареской больнице лечившийся там 81-летний мужчина.

Всего за время с начала эпидемии коронавируса в Эстонии от вызванных вирусом болезней скончались 15 человек.