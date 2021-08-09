За сутки в Эстонии выявлены 147 новых случаев Covid-19, в Литве — 287

За минувшие сутки в Эстонии проанализирован 2801 тест на коронавирус, позитивный результат дали 147 тестов (5,2%).

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Среди тех, чьи тесты оказались положительными, 112 непривитых (76,2%), у 7 человек курс вакцинации не завершен, а у 28 человек (19%) завершен. Невакцинированные составили 94,8% нуждающихся в госпитализации.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 203,3 случая на 100 000 человек, доля первичных позитивных результатов — 5,4%.

В больницах Эстонии находятся 62 человека с коронавирусом. Летальных исходов за сутки не было.

В Эстонии полностью привиты 580 140 человек. Не менее одной дозы вакцины получили 59,5% населения старше 70 лет.

За минувшие сутки в Литве было выявлено 287 новых случаев коронавируса, скончались три человека старше 80 лет, сообщил в понедельник Департамент статистики Литвы.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос в Литве до 191 случая. Доля положительных результатов тестов за последние семь дней в сутки составила 3,6%.

С начала пандемии Covid-19 в Литве заболело 286 408 человек. От коронавируса в Литве скончались 4430 человек, а всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связано 9060 смертей.