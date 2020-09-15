За сутки в Эстонии зафиксировано 25 новых случаев коронавируса, в Литве - 11

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 2259 первичных тестов на Covid-19, положительный результат дали 25 тестов.

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По состоянию на утро 15 сентября госпитализация требуется из-за коронавируса 19 пациентам, один подключен к аппарату ИВЛ.

Всего в Эстонии сделано более 175 000 первичных тестов, из них 2722 дали позитивный результат.

За минувшие сутки в Литве подтверждены 11 случаев коронавируса, общее количество заболеваний этим вирусом в Литве составляет 3397, сообщило Министерство здравоохранения.

В данный момент коронавирусной инфекцией больны 1202 человек, 2094 – выздоровел.

В целом от коронавируса в Литве скончались 87 человек, по иным причинам скончались 13 зараженных.

За сутки в лабораториях были проведены анализы 4619 проб, до сих пор исследована 700 140 проб.

С 1 июня в Литве выявлено 229 привозных случая.