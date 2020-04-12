За сутки в Эстонии зафиксировано 5 новых случаев Covid-19, один пациент скончался

За минувшие сутки в Эстонии зафиксированы 5 новых случаев коронавируса, скончалась пожилая женщина.

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За сутки в Эстонии проанализированы 899 тестов на Covid-19, 5 проб оказались положительными. Всего в Эстонии сделано 30 349 тестов на коронавирус, из них 1309 оказались положительными (4%).

По состоянию на утро 12 апреля госпитализация из-за коронавируса в Эстонии потребовалась 153 пациентам, 11 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Из больниц выписаны 98 человек.

За последние сутки от Covid-19 в Эстонии скончалась 83-летняя женщина, всего в Эстонии от коронавируса умерли 25 человек.