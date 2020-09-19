За сутки в Литве диагностировали 99 случаев коронавируса, в Эстонии- 61

За прошедшие сутки в Литве диагностировали 99 случаев коронавируса, в Эстонии - 61.

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По данным Национального центра общественного здравоохранения,

всего в Литве подтверждено 3664 случая коронавируса. Количество больных - 1363.

За последние сутки в Эстонии проанализировали 3 197 первичных тестов на вызывающий заболевание Covid-19 вирус SARS-CoV-2, из которых результат 61 теста оказался положительным.

По данным регистра народонаселения Эстонии, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа — 38. В Ида-Вирумаа заражение коронавирусом зафиксировали у 18 человек. В Рапламаа поступило 2 новых положительных результата теста, в Ляэне-Вирумаа и Пярнумаа — по одному. В одном случае у сдавшего положительный анализ отсутствовало зарегистрированное в регистре народонаселения место жительства.

Из прибавившихся за сутки в Харьюмаа 38 случаев заболевания (35 в Таллинне) в 18 случаях речь идет о близких контактах ранее заболевших, а 2 случая завезены из Дании и Финляндии. Обстоятельства остальных случаев заражения сейчас еще уточняются.

Под наблюдением северного регионального отделения Департамента здоровья четыре активных очага, из которых с очагом "Нымме Калью" связано 17, с очагом Gourmet Coffee — 26 и с очагом таллиннского детского сада "Мянни" — 10 человек. В очаге гимназии Ляэнемере по состоянию на сегодняшнее утро 11 заболевших.

Всего в связи с распространением коронавируса под наблюдением северного регионального отделения Департамента здоровья 1 948 человек, из которых 204 заболели.

В прибавившихся в Ида-Вирумаа 18 новых случаях в 15 случаях речь шла о близких контактах ранее зараженных и обстоятельства заражения 3 случаев еще выясняются. Всего в восточном регионе семь активных очагов, самый большой из которых — очаг шахты "Эстония" с 57 заболевшими.

С очагом завезенного из Великобритании коронавируса связано 16 и с очагом шахты "Оямаа" — 9 случаев заболевания. С очагом рабочего места в Кохтла-Ярве связано 6 человек (четыре перешло в так называемый очаг знакомых), с очагом рабочего места в Силламяэ связано 20 человек. В очаге круга знакомых по состоянию на сегодняшнее утро 28 заболевших. В очаге основной школы Таммику 10 человек. Под наблюдением восточного регионального отделения 570 человек, из которых 116 заболели.

В южном регионе на сегодняшнее утро три очага — день рождения в Выру (22 человека), очаг поездки в Италию (9 заболевших) и очаг похорон (10 человек). Под наблюдением южного регионального отделения в связи с коронавирусом 155 человек, из которых 49 заболели.

Прибавившийся в Пярнумаа случай завезен из Украины. В западном региональном отделении под наблюдением 42 человека, из которых шесть заболели.

По состоянию на утро 19 сентября в Эстонии из-за коронавируса нуждаются в стационарном лечении 20 человеа, на управляемом дыхании два пациента.

На сегодня в больницах завершено 433 случаев заболевания COVID-19 с 420 пациентами. В качестве пояснения: на одного человека может быть несколько историй болезни — например, если человека переводят из одной больницы в другую. В таком случае в первой больнице случай завершают и во второй открывают. Для оценки нагрузки больниц важно их разделять.

По состоянию на 19 сентября выздоровели 2 374 человек. Их них случай заболевания 1 816 человек (76,5%) завершен, у 558 человек (23,5%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 28,97.

Всего в Эстонии проведено более 185 000 первичных тестов, из них 2 875, или 1,54%, были положительными на вирус SARS-CoV-2.