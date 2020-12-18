За сутки в Литве подтвержден 3181 случай коронавируса, умерли 39 человек
Foto: LETA

За минувшие сутки в Литве подтвержден 3181 новый случай коронавируса, от этого заболевания скончались 39 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики Литвы.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

За минувшие сутки выздоровели 1368 заболевших.

С начала пандемии в Литве выявлено 106 210 случаев заражения коронавирусом. Все еще больны 58 188 человек, 46 560 человек выздоровели.

От коронавируса в Литве скончались 972 человека, по иным причинам умерло 490 зараженных.

За минувшие сутки было взято 12 595 проб на коронавирус, всего с начала пандемии в Литве сделано 1,476 млн тестов.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA

Tags

Коронавирус Литва
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Как сапожник без сапог. Кристине Гарклава рассказывает историю Эвиты
Что подарить друзьям на Новый год? 5 идей на любой вкус
Идеи новогодних подарков для бабушек и дедушек
Что подарить себе на Новый год? 5 идей на любой вкус
Что подарить ребенку на Новый год? 5 идей подарков на любой вкус
5 идей новогодних подарков для малознакомых людей
Подводные дроны, произведенные в Рижском порту, успешно конкурируют на мировых рынках
Рентген для бизнес-процессов: как компании работают над прозрачностью и что она даёт?