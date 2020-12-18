За сутки в Литве подтвержден 3181 случай коронавируса, в Эстонии - 654
Foto: LETA

За минувшие сутки в Литве подтвержден 3181 новый случай коронавируса, от этого заболевания скончались 39 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики Литвы.

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За минувшие сутки выздоровели 1368 заболевших.

С начала пандемии в Литве выявлено 106 210 случаев заражения коронавирусом. Все еще больны 58 188 человек, 46 560 человек выздоровели.

От коронавируса в Литве скончались 972 человека, по иным причинам умерло 490 зараженных.

За минувшие сутки было взято 12 595 проб на коронавирус, всего с начала пандемии в Литве сделано 1,476 млн тестов.

За минувшие сутки в Эстонии выявлено 654 новых случая коронавируса, скончались четыре человека.

За последние сутки в стране сделано 6193 теста на коронавирус, позитивные результаты составили 10,6% общего количества тестов.

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LETA

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LETA

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Коронавирус Литва Эстония
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