За сутки в Литве подтверждено 11 новых случаев коронавируса, в Эстонии - семь

За минувшие сутки в Литве было подтверждено 11 новых случаев коронавируса, совокупное количество подтвержденных случаев составляет 1604, сообщило в четверг Министерство здравоохранения.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Centrālā laboratorija.

Продолжают болеть Covid-19 424 зараженных, 1111 лиц выздоровели.

В стране от коронавируса скончался 61 человек, еще восемь зараженных этим вирусом умерли по другим причинам.

В четверг было проверено 6039 мазков, общее количество проб, проверенных в лабораториях, составляет 259 043.

За минувшие сутки в Эстонии проанализирован 881 первичный тест на "Covid-19". Позитивными оказались 7 из них, то есть 0,8%, сообщил в пятницу утром департамент здоровья.

По состоянию на утро пятницы госпитализация в связи с коронавирусом требовалась 37 пациентам, из них двое находятся на искусственной вентиляции легких. Из больниц выписаны 314 человек, завершены 325 случаев заболевания.

По состоянию на пятницу выздоровели 1508 человек. Всего с начала эпидемии от коронавируса в Эстонии умерли 64 человека.

Всего в Эстонии сделано более 74 000 первичных тестов, из них позитивный результат на "Covid-19" дали 1 807, то есть 2,4%.